‘Estaria compactuando com a atitude dele se o mantivesse’, diz Latino sobre clipe com DJ Ivis

Em entrevista ao Pânico, cantor falou sobre seu sucesso no Tiktok e as especulações de que sua música ‘Exxxquece’ seria para uma ex-namorada

Reprodução/Pânico Latino foi o convidado do programa Pânico desta terça-feira, 31



Nesta terça-feira, 31, o programa Pânico recebeu o cantor Latino. Em entrevista, ele falou sobre o clipe que tinha gravado com DJ Ivis antes das denúncias de violência doméstica feitas por Pamella Holanda contra o músico. “A gente chegou a gravar um clipe faltando 15 dias para o lançamento, aí aconteceu aquela coisa desagradável que a gente nem quer lembrar, porque repudio completamente. Minha mulher é ativista feminista, ela olhou pra mim e disse que eu não ia manter aquele cara no clipe. Quando eu vi o vídeo, disse que não tinha como. Liguei para o diretor, disse que tinha que refazer, olhei quanto ia custar. Se eu mantivesse ele no clipe, eu estaria compactuando com a atitude dele. Estava esperando há um ano para lançar essa música.”

Latino também falou sobre seu sucesso no Tiktok e as especulações de que sua música ‘Exxxquece’ seria para uma ex-namorada. “A gente não tinha o que fazer em casa na quarentena e fazia dancinha. Comecei a investir e de repente estava com 100 mil seguidores. Com o Tiktok e com a música ‘Exxxquece’, eu ganhei um público dos 15 aos 21 anos, mas meu público sempre foi dos 25 pra cima. Eu não tinha esse público, com a música nova e o Tiktok eu acabei dando uma reformulada nesse público mais jovem. Eu queria um projeto voltado para o Norte e Nordeste, uma mistura, comecei com o ‘Exxxquece’. Eu estou sempre ouvindo histórias que me consomem, eu trago temas que tem a ver com a minha história e com histórias das pessoas. Eu li uma reportagem que durante a nossa vida a gente passa por três relacionamentos que não merecem ser lembrados, por isso ‘Exxxquece’ com três ‘x’, porque ex é para ser esquecido, não para ficar lembrando. Essa história conta um drama de pessoas que têm química e mantêm o relacionamento por causa de uma relação sexual.“

Confira na íntegra a entrevista com Latino: