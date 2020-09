Estátua de Chadwick Boseman será construída em sua cidade natal

Prefeito de Anderson, na Carolina do Sul, confirmou que já entrou em contato com um artista; petição pede que o monumento substitua a escultura de um general que lutou pelo exército escravista

Reprodução O intérprete do Pantera Negra morreu no último dia 28, aos 43 anos, de câncer no cólon



O ator Chadwick Boseman vai ganhar uma estátua em sua cidade natal Anderson, na Carolina do Sul, Estados Unidos. Em entrevista ao site TMZ, o prefeito Terence Roberts confirmou que já entrou em contato com um artista. A prefeitura disse que planeja um monumento “digno de um rei”, referência à sua atuação como o Rei T’Challa de Wakanda em Pantera Negra. Além da estátua, também será feito “um mural e outros elementos artísticos”, que ficarão permanentemente na cidade.

A petição para a estátua ser construída, feita no Change.org, já conta com quase 70 mil assinaturas. As pessoas pedem que o monumento em homenagem a Boseman substitua a escultura do general Robert E. Lee, que lutou pelo exército escravista da Confederação na Guerra Civil norte-americana. No entanto, a estátua só pode ser removida se for aprovada por dois terços do parlamento do estado. “Não há necessidade de controvérsia política nesta decisão. A velha estátua não precisa ser destruída; porém, com as gravuras na base, está além da hora de sua aposentadoria”, diz a petição, que lembra a trajetória de Boseman, que “mudou a história do cinema” e “abriu portas para muitos jovens negros com seus papeis principais em filmes como Pantera Negra ou Marshall”.

Os criadores do abaixo-assinado pedem que a escultura de Robert E. Lee volte para o Museu do Condado de Anderson, já que pertence ao local. Além disso, repudiam a exibição de um monumento a favor da escravidão. “Independentemente do partido político, é preciso reconhecer que a moralidade dos Estados Confederados era falha e simplesmente não pode ser justificada como ‘certa’ pelos padrões de hoje. Anderson precisa homenagear um cidadão que inspirou milhões. Anderson precisa de Chadwick Boseman. Que ele descanse em paz.”

O intérprete do Pantera Negra morreu no último dia 28, aos 43 anos. Ele fazia tratamento contra um câncer de cólon desde 2016. “Pantera Negra 2” foi anunciado no ano passado com previsão de chegar aos cinemas em 2022. Com a morte de Boseman, a Marvel ainda não tem planos para o filme. Fontes do THR informaram que o impacto do falecimento do ator ainda é processado pelo estúdio, que agora estaria focado em “lidar com o luto e homenagear Boseman, e não na realização da sequência de ‘Pantera Negra’”.