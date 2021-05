Saiba o que foi o ‘Perdidos na Noite’, programa que Faustão comandou na Band nos anos 80

Apresentador está de volta à emissora em que trabalhou de 1986 e 1988 e pode trazer lendária atração de volta à grade

Reprodução/YouTube Fausto Silva apresentou o programa "Perdidos na Noite" entre 1984 e 1988



No início de 2021, Faustão anunciou que não renovaria seu contrato com a TV Globo e deixaria a emissora depois de 33 anos. O mistério sobre seu futuro na televisão brasileira foi finalmente revelado nesta sexta-feira, 30. A TV Bandeirantes informou, por meio de comunicado, a contratação de Fausto Silva três décadas depois de ele ter impulsionado sua carreira de apresentador por lá, a partir 1986. O programa que deixou Faustão conhecido pelo público foi o “Perdidos na Noite”, que ia ao ar nos sábados à noite na Band. Com a chamada “espelho, espelho meu, existe algum programa pior do que o meu?”, a produção fez sucesso com a irreverência e o humor “chulo” e politicamente incorreto de Fausto, que havia migrado da rádio para a televisão. Goulart de Andrade foi o idealizador do programa inspirado no longa-metragem “Midnight Cowboy”, dos Estados Unidos.

O “Perdidos na Noite” mesclava entrevistas com interação com a plateia, além de intervenções humorísticas da dupla Tatá e Escova e “acidentes de percurso”, como tropeços em cabos, falhas técnicas e pessoas passando em frente às câmeras. Tudo virava sátira e conquistava os telespectadores. O programa foi ao ar em 1984, na Gazeta, passou pela Record e terminou em 24 de dezembro de 1988, já na Band, após Faustão assinar seu contrato com a TV Globo. O retorno do apresentador pode trazer novamente o “Perdidos” para a grade da emissora, já que a marca ainda está registrada pelo grupo televisivo e foi, inclusive, renovada em 2019. A ideia inicial é que Faustão, aos 71 anos, continue aparecendo nos televisores dos brasileiros na tarde de domingo ou durante a semana, em horário nobre.

Assista abaixo a um trecho do programa “Perdidos na Noite”, com participação do Legião Urbana: