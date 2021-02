Carla Diaz vence a segunda prova do anjo do ‘BBB 21’

A atriz poderá imunizar um participante; além disso, ela escolheu Gilberto e Lucas Penteado como monstros

Reprodução/Globo Carla Diaz - 29/01/2021



A atriz Carla Diaz venceu a segunda prova do anjo do ‘Big Brother Brasil 21‘. A prova foi realizada na tarde deste sábado, 6, mas não contou com a participação de todos os membros do programa. Após um sorteio realizado antes da prova, ficou definido que apenas Projota, Karol Conká, Juliette, Lucas Penteado, Pocah, Fiuk, Carla Diaz e Arcrebiano participariam da prova. O desafio era um jogo de tabuleiro e os participantes precisavam contar com a sorte para avançar. Projota e Arcrebiano foram eliminados durante o percurso. Lucas, por sua vez, foi eliminado por Pocah no jogo. Com a vitória, Carla poderá imunizar um participante. Além disso, a atriz escolheu Lucas e Gilberto para serem os novos monstros. Eles deverão se vestir de flor e abelha.