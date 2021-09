‘A Fazenda 13’: Conheça 7 participantes da nova edição do reality

Record divulgou nesta quinta-feira, 9, no ‘Hoje em Dia’ alguns dos peões da atração, incluindo Nego do Borel, Tati Quebra Barraco e Mussunzinho

A nova edição de “A Fazenda” estreia no próximo dia 14 de setembro e pela primeira vez a Record TV decidiu revelar o nome de alguns participantes antes da estreia. Uma das novidades de “A Fazenda 13” é que pela primeira vez a atração será comandada por uma mulher. Adriane Galisteu, muito elogiada por seu desempenho no “Power Couple”, foi escolhida para comandar o reality que vai contar com 21 peões. “Quero trazer um tom diferente”, afirmou a apresentadora durante participação no “Hoje em Dia” desta quinta-feira, 9. A substituta de Marcos Mion ainda não sabe quem são todos os participantes e garantiu que vai se manter imparcial mesmo que algum amigo esteja na casa. “Esse é meu papel, é o que estou mais me preparando nesse tempo.” Galisteu também deixou claro que vai ficar de olho em tudo. “Não vou ser tão boazinha assim, os peões sabem que tem as regras”, enfatizou. Para revelar sete participantes da nova edição, foi feito um sorteio ao vivo e o famoso apareceu direto do confinamento.

Veja os participantes de ‘A Fazenda 13’:

Victor Pecoraro

O ator Victor Pecoraro, que já protagonizou novela da Globo e passou pelo SBT e Record, foi o primeiro nome revelado. “Estou indo pelo prêmio, que é de R$ 1,5 milhão”, afirmou o participante. “Minha estratégia é cuidar dos bichinhos e podar as ervas venenosas”, acrescentou. Durante sua breve participação ao vivo, o ator também comentou que de fato tentou uma carreira política, mas não deu certo. “Na minha cidade, não tem um atendimento bom para a arte e eu estava com um projeto social, mas acabou não dando certo”, afirmou.

Mussunzinho

O ator Mussunzinho também estará em “A Fazenda 13”. Também conhecido como filho do humorista Mussum, o artista quer que os fãs conheçam ele como pessoa. “Meu público só me conhece por personagens, agora vamos ter a oportunidade de nos conhecer mais”, comentou. Ele deixou claro que está entrando no jogo comprometido. “Sou casado, pai de família, meu filho tem um ano e três meses. Minha mulher é brava para caramba”, enfatizou.

Liziane Gutierrez

A modelo Liziane Gutierrez bombou recentemente ao discutir com policiais em uma festa clandestina. “Eu não procuro barraco, mas eu não fujo deles”, disse a peoa no “Hoje em Dia”. Liziane também negou que briga para aparecer na mídia. “Se tem câmera ou não eu vou fazer barraco, eu não mudo minha personalidade.” A modelo falou ainda que o público pode se surpreender ao conhecer um novo lado dela: “Vocês vão conhecer um lado que vai além dos barracos. Eu amo os animais, sou vegetariana”.

Nego do Borel

Envolvido em várias polêmicas fora do confinamento, Nego do Borel deixou claro que vai tentar limpar sua imagem no reality show. “Eu sei quem eu sou, ‘A Fazenda’ hoje dá oportunidade das pessoas nos conhecerem, como aconteceu com Biel e Lipe”, falou no “Hoje em Dia”. O artista, que enfrenta problemas na Justiça após acusações de violência doméstica, disse que não corre o risco de ser intimado em “A Fazenda”. “Algumas coisas já saíram e as outras os meus advogados estão resolvendo.” Nego do Borel disse ainda que vai evitar falar de Duda Reis: “Não quero falar sobre a minha ex, hoje está tudo na mão da Justiça, mas algumas coisas eu tenho que falar porque fui injustiçado”.

Tati Quebra Barraco

Convidada todos os anos, a cantora Tati Quebra Barraco finalmente aceitou o convite para participar de “A Fazenda 13” e ela já adiantou que não vai levar desaforo para casa: “Falo o que acho e o que penso independente de qualquer coisa. Não sou atriz, não vou atuar”. O cachê da funkeira é especulado como um dos maiores da edição, mas Tati não quis comentar sobre o assunto e, ao ser questionada sobre quantos fogões dava para comprar com o valor, fazendo uma referência a uma das suas músicas mais conhecidas, ela desconversou: “O objetivo não é comprar fogão”. A cantora também não quis falar o que vai fazer com o prêmio caso ela ganhe e disse que as ex-participantes Viviane Araújo, Andressa Urach e Nicole Bahls são suas inspirações.

Arcrebiano

Após emendar o “BBB 21” com o “No Limite”, Arcrebiano vai para o seu terceiro reality show no mesmo ano. “Esse convite para a ‘A Fazenda’ não foi em vão, pode ter certeza que não terá desistência”, afirmou. Desde que foi especulado que o ex-BBB estaria no reality da Record, o público reclamou muito, pois Bil teria pedido para sair tanto do “BBB 21” quando do “No Limite”. “Não tenho culpa do público achar ruim”, comentou. Arcrebiano disse ainda que por questões contratuais não pode contar o que realmente aconteceu para ele deixar o “No Limite”. Vale lembrar que no “BBB 21”, o modelo viveu um affair polêmico com Karol Conká, mas afirmou que desta vez vai focar no prêmio e não vai formar casal na casa.

Mileide Mihaile

Outro nome confirmado em “A Fazenda 13” é Mileide Mihaile. A dançaria foi casada com o cantor Wesley Safadão e é mãe do filho mais velho do artista. Durante a separação, o casal protagonizou várias polêmicas e Mileide negou que seja explosiva como as pessoas imaginam. “A mídia fez essa [imagem de] mulher confusa, então estou muito feliz com essa oportunidade”, declarou. A peoa garantiu que ser conhecida aqui fora pelas polêmicas não vai influenciar seu desempenho no jogo. “Quando a gente entra em um desafio como esse, zera tudo. Todo mundo entra por igual.” A ex-mulher de Safadão disse que vai cumprir as regras porque não gosta que chamem sua atenção e quer evitar irritações. “Não tenho medo de nada, estou pronta para qualquer situação”, garantiu.