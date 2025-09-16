‘A Fazenda 17’ começa com atriz de ‘Usurpadora’ e ex-apresentadora da Globo; veja lista de participantes

Peões de diferentes áreas disputam prêmio de R$ 2 milhões e participam de nova dinâmica de infiltrados, que permanecerão na casa somente na primeira semana

Reprodução/YouTube/A Fazenda A atriz venezuelana Gabriela Spanic, famosa por estrelar a novela mexicana "A Usurpadora", conhece os colegas de confinamento em "A Fazenda"



A 17ª edição de A Fazenda começou nesta segunda-feira (15) na Record, reunindo 26 participantes que disputam o prêmio de R$ 2 milhões. Diferentemente de temporadas anteriores, a emissora não divulgou os nomes dos peões antes da estreia. Entre os destaques do elenco estão a atriz venezuelana Gabriela Spanic, conhecida pela novela A Usurpadora; os jornalistas e apresentadores Dudu Camargo, ex-SBT, e Michelle Barros, ex-Globo; o ex-BBB Nizam Hayek; e o estilista Walério Araújo, que já desfilou na São Paulo Fashion Week.

Alguns participantes têm ligação com outros famosos, como Rayane Figliuzzi, namorada do cantor Belo; Saory Cardoso, ex de Marcello Novaes; Gabily, ex-affair de Neymar; Luiz Mesquita, filho do apresentador Otávio Mesquita; e Guilherme Boury, sobrinho de Fábio Jr. e primo de Cleo Pires e Fiuk.

Dinâmica dos infiltrados

Nesta edição, a direção anunciou uma novidade: dois participantes são “infiltrados” da produção, com a missão de executar tarefas secretas dentro da sede enquanto os demais tentam descobrir quem são. Eles permanecem no programa apenas durante a primeira semana. Se cinco ou mais peões identificarem corretamente os infiltrados, o grupo divide um prêmio de R$ 50 mil; caso contrário, os infiltrados ficam com o valor. Os infiltrados revelados na estreia são Matheus Martins, ator e DJ, e Carol Lekker, eleita Miss Bumbum 2022.

Estrutura da sede e novidades da temporada

A Record manteve a sede na zona rural de Itapecerica e trouxe novidades na estrutura, como um grande sofá no meio da área dos animais para facilitar conversas entre os peões e uma nova câmera para registrar interações. Nesta temporada, o Paiol, tradicional dinâmica de entrada de alguns participantes, foi eliminado, e todos os peões começaram diretamente na disputa pelo prêmio.

Participantes confirmados em “A Fazenda 17”

Carol Lekker – Miss Bumbum 2022 (infiltrada)

– Miss Bumbum 2022 (infiltrada) Matheus Martins – Ator e DJ (infiltrado)

– Ator e DJ (infiltrado) Dudu Camargo – Apresentador e jornalista, ex-SBT

– Apresentador e jornalista, ex-SBT Michelle Barros – Jornalista e apresentadora, ex-Globo

– Jornalista e apresentadora, ex-Globo Gabriela Spanic – Atriz venezuelana, conhecida por A Usurpadora

– Atriz venezuelana, conhecida por A Usurpadora Guilherme Boury – Ator, sobrinho de Fábio Jr., primo de Cleo Pires e Fiuk

– Ator, sobrinho de Fábio Jr., primo de Cleo Pires e Fiuk Nizam Hayek – Ex-BBB

– Ex-BBB Gabily – Cantora, ex-affair de Neymar

– Cantora, ex-affair de Neymar Rayane Figliuzzi – Influenciadora, namorada do cantor Belo

– Influenciadora, namorada do cantor Belo Saory Cardoso – Influenciadora, ex de Marcello Novaes

– Influenciadora, ex de Marcello Novaes Luiz Mesquita – Lutador, filho do apresentador Otávio Mesquita

– Lutador, filho do apresentador Otávio Mesquita Walério Araújo – Estilista, já desfilou na São Paulo Fashion Week

– Estilista, já desfilou na São Paulo Fashion Week Duda Wendling – Atriz

– Atriz Fernando Sampaio – Ator

– Ator Creo Kellab – Ator

– Ator Maria Caporusso – Influenciadora, ex-Casamento às Cegas

– Influenciadora, ex-Casamento às Cegas Martina Sanzi – Influenciadora, ex-De Férias com o Ex

– Influenciadora, ex-De Férias com o Ex Shia Phoenix – Ator

– Ator Tàmiris Assîs – Cunhã-poranga do Boi Garanhão, ex de Davi Brito

– Cunhã-poranga do Boi Garanhão, ex de Davi Brito Toninho Tornado – Humorista

– Humorista Kathy Maravilha – DJ e dançarina

– DJ e dançarina Wallas Arrais – Cantor de forró

– Cantor de forró Will Guimarães – DJ e modelo

– DJ e modelo Yoná Sousa – Influenciadora, ex-Ilhados com a Sogra

– Influenciadora, ex-Ilhados com a Sogra Fabiano Moraes – Pai de Vihh Tube

– Pai de Vihh Tube Valério Araújo – Estilista

