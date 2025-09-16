Jovem Pan > Entretenimento > Famosos > ‘A Fazenda 17’ começa com atriz de ‘Usurpadora’ e ex-apresentadora da Globo; veja lista de participantes

‘A Fazenda 17’ começa com atriz de ‘Usurpadora’ e ex-apresentadora da Globo; veja lista de participantes

Peões de diferentes áreas disputam prêmio de R$ 2 milhões e participam de nova dinâmica de infiltrados, que permanecerão na casa somente na primeira semana

  • 16/09/2025 06h14
Reprodução/YouTube/A Fazenda A atriz venezuelana Gabriela Spanic, famosa por estrelar a novela mexicana "A Usurpadora", conhece os colegas de confinamento em "A Fazenda" A atriz venezuelana Gabriela Spanic, famosa por estrelar a novela mexicana "A Usurpadora", conhece os colegas de confinamento em "A Fazenda"

A 17ª edição de A Fazenda começou nesta segunda-feira (15) na Record, reunindo 26 participantes que disputam o prêmio de R$ 2 milhões. Diferentemente de temporadas anteriores, a emissora não divulgou os nomes dos peões antes da estreia. Entre os destaques do elenco estão a atriz venezuelana Gabriela Spanic, conhecida pela novela A Usurpadora; os jornalistas e apresentadores Dudu Camargo, ex-SBT, e Michelle Barros, ex-Globo; o ex-BBB Nizam Hayek; e o estilista Walério Araújo, que já desfilou na São Paulo Fashion Week.

Alguns participantes têm ligação com outros famosos, como Rayane Figliuzzi, namorada do cantor Belo; Saory Cardoso, ex de Marcello Novaes; Gabily, ex-affair de Neymar; Luiz Mesquita, filho do apresentador Otávio Mesquita; e Guilherme Boury, sobrinho de Fábio Jr. e primo de Cleo Pires e Fiuk.

Dinâmica dos infiltrados

Nesta edição, a direção anunciou uma novidade: dois participantes são “infiltrados” da produção, com a missão de executar tarefas secretas dentro da sede enquanto os demais tentam descobrir quem são. Eles permanecem no programa apenas durante a primeira semana. Se cinco ou mais peões identificarem corretamente os infiltrados, o grupo divide um prêmio de R$ 50 mil; caso contrário, os infiltrados ficam com o valor. Os infiltrados revelados na estreia são Matheus Martins, ator e DJ, e Carol Lekker, eleita Miss Bumbum 2022.

Estrutura da sede e novidades da temporada

A Record manteve a sede na zona rural de Itapecerica e trouxe novidades na estrutura, como um grande sofá no meio da área dos animais para facilitar conversas entre os peões e uma nova câmera para registrar interações. Nesta temporada, o Paiol, tradicional dinâmica de entrada de alguns participantes, foi eliminado, e todos os peões começaram diretamente na disputa pelo prêmio.

Participantes confirmados em “A Fazenda 17”

  • Carol Lekker – Miss Bumbum 2022 (infiltrada)
  • Matheus Martins – Ator e DJ (infiltrado)
  • Dudu Camargo – Apresentador e jornalista, ex-SBT
  • Michelle Barros – Jornalista e apresentadora, ex-Globo
  • Gabriela Spanic – Atriz venezuelana, conhecida por A Usurpadora
  • Guilherme Boury – Ator, sobrinho de Fábio Jr., primo de Cleo Pires e Fiuk
  • Nizam Hayek – Ex-BBB
  • Gabily – Cantora, ex-affair de Neymar
  • Rayane Figliuzzi – Influenciadora, namorada do cantor Belo
  • Saory Cardoso – Influenciadora, ex de Marcello Novaes
  • Luiz Mesquita – Lutador, filho do apresentador Otávio Mesquita
  • Walério Araújo – Estilista, já desfilou na São Paulo Fashion Week
  • Duda Wendling – Atriz
  • Fernando Sampaio – Ator
  • Creo Kellab – Ator
  • Maria Caporusso – Influenciadora, ex-Casamento às Cegas
  • Martina Sanzi – Influenciadora, ex-De Férias com o Ex
  • Shia Phoenix – Ator
  • Tàmiris Assîs – Cunhã-poranga do Boi Garanhão, ex de Davi Brito
  • Toninho Tornado – Humorista
  • Kathy Maravilha – DJ e dançarina
  • Wallas Arrais – Cantor de forró
  • Will Guimarães – DJ e modelo
  • Yoná Sousa – Influenciadora, ex-Ilhados com a Sogra
  • Fabiano Moraes – Pai de Vihh Tube
  • Valério Araújo – Estilista

Publicado por Felipe Dantas

 

*Reportagem produzida com auxílio de IA

