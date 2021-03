Acusado de plágio por compositor, Wesley Safadão nega crime: ‘A verdade aparecerá’

Segundo comunicado, cantor diz não ter cometido nenhum “ato ilícito” e diz não ter recebido notificação de ação penal movida contra ele ou a empresa WS Shows

Reprodução/Facebook Segundo compositor, valor total do processo é de R$ 4,7 milhões



Acusado de plágio pelo compositor Jonas Alves, o cantor Wesley Safadão disse não ter cometido o crime. A negativa foi dada através de nota enviada à imprensa. Segundo o comunicado, o cantor diz não ter cometido nenhum “ato ilícito” e diz não ter recebido notificação de ação penal movida contra ele ou a empresa WS Shows. Por fim, a nota diz que os advogados do grupo “estão tomando todas as medidas jurídicas cabíveis em relação ao caso. Estamos vigilantes e certos de que a verdade aparecerá”. Segundo informações do colunista Leo Dias, do jornal Metrópoles, já aconteceram audiências de conciliação, mas Safadão não teria proposto nenhum acordo.

O imbróglio é baseado ao suposto plágio na música “Vaqueirinha Maltrata”, pela qual Safadão teria se apropriado de forma ilegal. Além de pedir a prisão do cantor, Jonas também está processando Wesley por danos morais e materiais. Segundo o colunista, Jonas disse que Safadão “devia ter vergonha na cara” por ter gravado a canção sem autorização. Em 2020, Jonas abriu um processo contra Wesley pelo crime de violação de direito autoral. No momento, o valor total da ação é de R$ 4,7 milhões. Segundo Jonas, ele está disposto a realizar um acordo amigável.

Confira a íntegra da nota enviada à imprensa:

Por meio de sua defesa e setor jurídico, a empresa WS Shows e o cantor Wesley Safadão, afirmam que não houve nenhum cometimento de ato ilícito, em especial a prática de plágio, e ressalta que não receberam nenhuma notificação de ação penal do Jonas contra o Wesley ou WS Shows. Comunicamos ainda, que os advogados do grupo, estão tomando todas as medidas jurídicas cabíveis em relação ao caso. Estamos vigilantes e certos de que a verdade aparecerá.