Em uma semana, ‘BBB 21’ consegue superar os temas Covid-19, política e K-Pop no Twitter

Nos últimos dias, a hashtag ‘BBB21’ foi a mais citada no mundo e, no geral, já foram mais de 35 milhões de tweets sobre o assunto

Reprodução/Globo Tiago Leifert é o apresentador do 'BBB 21'



Hey, brothers! Em pouco mais de uma semana no ar, o “BBB 21” já é um dos assuntos mais comentados do Brasil. No Twitter, rede social que consegue medir a frequência que os usuários falam de um determinado tema, o reality show da Globo já ultrapassou assuntos como Covid-19, política e K-Pop. Conforme divulgado pela plataforma, antes da estreia, entre os dias 18 e 24 de janeiro, os cinco assuntos mais comentados no Brasil eram: música, Covid, política, esportes e K-Pop. Nesse período, o “BBB” aparecia na sétima colocação, sendo que as especulações de quem estaria no grupo Camarote eram constantes.

A estreia aconteceu no dia 25 de janeiro e, em apenas seis dias no ar, o programa já disparou para o primeiro lugar dos temas mais comentados da rede social. Além disso, a hashtag “BBB21” foi a mais citada no mundo. Quem também foi muito mencionado no Twitter foi o cantor Fiuk, que está participando do reality. Vale ressaltar que para evitar o engajamento da cantora, Karol Conká, que está sendo muito criticada nas redes sociais por suas atitudes no reality, recebeu o apelido de Jaque Patombá e está sendo citada por muitos seguidores dessa forma para seu nome não ter destaque. Só nesses primeiros dias de “BBB” já foram mais de 35 milhões de tweets, sendo que na edição passada, que bateu recordes no Twitter, os primeiros dias tiveram pouco mais de 4,2 milhões de tweets.