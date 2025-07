Adriane Galisteu exibe topless em férias na Turquia

Atualmente, a apresentadora está aproveitando momentos de lazer em Bodrum, um dos destinos turísticos mais populares do país

Adriane Galisteu, aos 52 anos, compartilhou uma imagem de topless durante suas férias na Turquia. A apresentadora do programa A Fazenda decidiu mostrar seu bronzeado em uma postagem recente em seus stories do Instagram. Na foto, ela utilizou o braço e a mão para cobrir os seios, enquanto exibia seu abdômen tonificado e a parte inferior de seu biquíni, que era de cor branca. Atualmente, Galisteu está aproveitando momentos de lazer em Bodrum, um dos destinos turísticos mais populares do país.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Fernando Dias