Adversárias no concurso Miss Bumbum, candidatas assumem namoro

Reprodução/ Instagram @ cmilabeck Casal utilizou as redes sociais para anunciar o namoro



Adversárias no concurso Miss Bumbum Brasil de 2021, as candidatas Deia Cavalheiro, representante do Mato Grosso do Sul, e Camila Beck, que representa o Tocantins, assumiram o namoro no Dia dos Namorados. Nas redes sociais, as modelos publicaram fotos de vídeos com declarações. Em seu perfil, Deia, responsável por fazer o pedido, disse que aquele era o dia mais feliz e exaltou a relação das duas. “Nos piores momentos ela estava comigo, e sempre estaremos juntas, você me faz muito feliz, infinitamente”, disse em publicação. No momento, Deia lidera a votação popular do Miss Bumbum 2021, com 9,59% dos votos, enquanto que Camila ocupa a terceira posição, com 7,17%. Vanusa Freitas, que representa São Paulo, é a segunda colocada, com 9,55%. Confira registros do casal: