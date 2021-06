Pabllo Vittar divulga tracklist de seu novo álbum ‘Batidão Tropical’ e anuncia clipe

Trabalho será disponibilizado nas plataformas digitais nesta quinta-feira, 24, à partir das 21h (horário de Brasília)

Divulgação Este é o terceiro álbum de estúdio de Pabllo Vittar



A cantora Pabllo Vittar usou suas redes sociais nesta quinta-feira, 24, para aguçar a curiosidade de seus fãs com a tracklist de seu novo álbum ‘Batidão Tropical’. Este é o terceiro álbum de estúdio da drag queen que é fenômeno no Brasil e no mundo. O trabalho terá nove músicas e, após o sucesso de ‘Ama, sofre e chora’ o single escolhido para continuar a nova era foi ‘Triste com T’, que ganhará um clipe lançado nesta sexta-feira, 26, a partir do meio dia. Em uma das postagens no Twitter, Pabllo agradeceu aos fãs e falou brevemente sobre o lançamento. “Antes de mais nada quero agradecer vocês! Espero que se divirtam e curtam esse trabalho novo que me lembra minha infância e adolescência. Foi muito especial para mim”, escreveu.

Confira abaixo a tracklist e o teaser do trailer ‘Triste com T’:

Ama, sofre e chora;

Triste com T;

A Lua;

Zap Zum;

Apaixonada;

Não é papel de homem;

Ânsia;

Bang Bang;

Ultrassom