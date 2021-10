Advogado diz que Luisa Mell quer prisão do ex-marido, pois não consegue sair de casa

Defesa da ativista afirma que empresário Gilberto Zaborowsky vem criando problemas mesmo com a restrição imposta após o caso se enquadrar na Lei Maria da Penha

Reprodução/Instagram/luisamell/10.10.2021 Advogado disse que Luisa Mell só chora e tem medo de ser agredida



A ativista e apresentadora Luisa Mell tenta na Justiça a prisão provisória do ex-marido, o empresário Gilberto Zaborowsky. O pedido já foi protocolado pelo advogado da artista, Angelo Carbone, que, em entrevista à Jovem Pan, afirmou que Gilberto não tem respeitado a medida protetiva imposta após Luisa registar um boletim de ocorrência acusando o ex-marido de violência doméstica. O caso foi enquadrado na Lei Maria da Penha. “Ele vem criando problemas mesmo com a restrição e ela tem medo de sair de casa, de ser agredida e até de ser morta. Entrei com um pedido para o juiz prendê-lo ou colocá-lo em uma prisão domiciliar com o uso de tornozeleira eletrônica. Luisa quer viver e ter o direito de ir e vir. Ela não consegue dormir, está tomando remédios e só chora”, explicou Angelo.

Além das acusações de pressão psicológica e agressões verbais, Luisa já declarou que vai entrar com um processo após ser submetida a uma lipoaspiração nas axilas sem seu consentimento. O advogado da ativista disse que o procedimento foi realizado pelo médico com autorização de Gilberto. Na visão de Angelo, parte dessa pressão que o empresário tem feito em Luisa possui relação com receio dos desdobramentos desse caso de violência médica. “Não se trata apenas da Lei Maria da Penha, ele está pressionando porque ele não quer que Luisa entre com essa ação”, comentou. Ainda de acordo com o advogado, o ex-marido da ativista “tem feito pressão psicológica por telefone e já falou que vai pegar o filho do casal e levar embora”. Luisa foi casada com Gilberto por 10 anos e, juntos, tiveram um filho, Enzo Zaborowsky, de 6 anos.