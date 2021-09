Luisa Mell critica Zé Neto por fazer romaria montado em burro: ‘Ajoelha no milho’

Cantor, que está a caminho do Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida, fez vídeos dizendo que a vida dos animais está sendo preservada e que há medicamentos para eles

Reprodução/Instagram/luisamell/zenetotoscanooficial/29.09.2021 Luisa Mell mandou um recado para Zé Neto após ele aparecer montado em um burro



A ativista e apresentadora Luisa Mell criticou o cantor Zé Neto, que faz dupla com Cristiano, após o artista divulgar nas redes sociais que está participando de uma romaria com destino ao Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida, no interior de São Paulo, em cima de um burro. “Obrigado, nossa senhora aparecida pelas bênçãos. Mais um ano estamos aqui para te agradecer. O homem sonha e Deus realiza”, escreveu o sertanejo na legenda do post em que aparece montado no animal. Luisa gravou uma série de stories no Instagram criticando o cantor. “Fiquei sabendo que um cantor, Zé Neto, de uma dupla sertaneja, fez uma promessa de sei lá o que e para pagar a promessa ele vai em cima de um burro andar 1.180 km. Não dá para acreditar. Não foi você que fez a promessa? Ajoelha no milho, vai andando. Não consigo entender esse negócio”, afirmou a ativista, que contou que já foi xingada por fãs do artista.

“Todos os anos eu mostro as tragédias que acontecem nessas romarias, o estado lamentável e deplorável [que os animais ficam]. Burros, cavalos sofrem horrores. Ano passado eu mostrei que um cavalo passou mal em uma ponte e jogaram o animal da ponte. Uma das coisas mais bárbaras que eu já vi. Vocês acham que Deus gosta disso? Aceito todas as religiões, mas quer fazer promessa faz você, paga você. Esse negócio devia ser proibido”, continuou. Luisa também mandou um recado diretamente para o cantor. “Zé Neto, vai andando, vai de bicicleta, aí sim é pagar promessa. O burro não tem nada a ver com isso. A pessoa pública devia dar exemplo”. Em meio a repercussão, Zé Neto se pronunciou na manhã desta quarta-feira, 29. “Temos uma caixa com medicamentos para dar todos os amparos para os animais e não é 1.300 km. Estamos preservando a saúde do animal e dos cavaleiros, então vamos que vamos. Partiu segundo dia de caminhada”, falou o sertanejo.