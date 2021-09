Após Luisa Mell, Xuxa critica Zé Neto por fazer romaria com burro: ‘Leva nas costas’

Apresentadora demonstrou sua reprovação ao comentar um vídeo postado pela ativista

Reprodução/Instagram/xuxameneghel/07.07.2021 Xuxa demonstrou que não concorda com a promessa de Zé Neto



A apresentadora Xuxa Meneghel se juntou a ativista Luisa Mell e também criticou o cantor Zé Neto, dupla de Cristiano, por participar de uma romaria rumo ao Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida, no interior de São Paulo, montado em um burro. A eterna rainha dos baixinhos comentou em um post no qual Luisa responde o cantor que, em meio à polêmica, disse que vai rezar por ela. A ativista pediu para o artista usar sua influência e dinheiro para ajudar os animais e Xuxa entrou no assunto dando uma sugestão: “Ou ele [Zé Neto] leva o bichinho nas costas, aí sim é pagar promessa”. Após o assunto repercutir nas redes sociais, o sertanejo postou alguns stories no Instagram falando que a saúde dos animais estava sendo preservada na romaria.

No vídeo postado por Luisa, ela disse que o cantor é influente e deveria saber que suas atitudes podem influenciar outras pessoas. “Me mandaram um vídeo do Zé Neto falando que vai rezar por mim. Primeiro, muito obrigada, Zé Neto, por você rezar por mim. Eu também vou rezar por você, do fundo do meu coração, para que você entenda as minhas palavras”, começou a ativista. “Eu acredito que você esteja acompanhado de um veterinário, já vi que está trocando de bicho [durante a peregrinação], mas você ideia do seu poder? De quantas pessoas você influencia? Quantas pessoas vão ver que você fez isso, vão fazer igual e maltratar o bicho?”, questionou. Quando falou do assunto pela primeira vez, Luisa sugeriu que Zé Neto ficasse ajoelhado no milho ou fosse andando ao santuário, mas ao falar novamente do caso ela decidir fazer um convite ao cantor. “Tive uma ideia melhor, que tal você usar seu poder, seu dinheiro, sua fama para ajudar os animais e as pessoas? Se você quiser, inclusive, visitar os cavalos que eu resgato de maus-tratos em romarias, que ficam em condições terríveis, vai ser muito bacana”, finalizou.