Agatha Moreira exibe beleza em ensaio ousado no telhado

Agatha Moreira, aos 33 anos, compartilhou recentemente fotos de um ensaio em que aparece vestindo apenas um casaco e uma calcinha. As imagens foram capturadas no telhado de sua casa, onde a atriz posou com botas, cercada por telhas e iluminada pela luz natural. Na legenda, ela comentou sobre a experiência: “O dia que decidimos subir no telhado de casa. Só tínhamos telhas, um casaco, a luz natural e um sonho”.

Os seguidores não pouparam elogios nos comentários. Uma internauta escreveu “Linda”, enquanto outra a chamou de “Perfeita”. Uma terceira seguidora ainda a elogiou como “Modelo, né, princesa?”.

Publicado por Nátaly Tenório

*Reportagem produzida com auxílio de IA