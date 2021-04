Agatha Moreira finge estar grávida e grava reação do namorado, Rodrigo Simas; assista

Atriz comprou um teste de gravidez e fingiu um choro para tentar enganar o artista

Reprodução/Instagram/agathaamoreiraa/01.03.2021 Agatha Moreira tentou 'trolar' Rodrigo Simas dizendo que estava grávida



A atriz Agatha Moreira, que recentemente mudou radicalmente seu visual para as gravações de “Verdades Secretas 2”, decidiu aproveitar o Dia da Mentira, celebrado em 1º de abril, para fingir estava grávida e enganar seu namorado, o ator Rodrigo Simas. A artista chegou a comprar um teste de gravidez e fez toda uma cena como se estivesse desesperada para tentar convencer o parceiro de que eles seriam pais. “Tente ‘trolar’ seu namorado no dia primeiro de abril e falhe miseravelmente (risos)”, escreveu a atriz no Instagram antes de explicar por que seu plano deu errado. “Tinha um teste de gravidez em cima da cama, com apenas um tracinho, mas eu sabia que o Rodrigo Simas não ia saber a diferença. O plano estava sendo perfeitamente executado, até ele entrar no quarto e falar: ‘É primeiro de abril’! Aff”, acrescentou a atriz. Rodrigo ficou na dúvida se Agatha estava falando sério, mas lembrou que era Dia da Mentira e, ao pedir para a namora olhar nos seus olhos, ela acabou caindo na risada.