Ana Maria Braga completa 72 anos e se emociona com surpresas no ‘Mais Você’

Apresentadora ganhou presentes, recebeu homenagens dos netos e dos telespectadores

Reprodução/Globo/01.04.2021 Ana Maria Braga recebeu homenagens no 'Mais Você'



A apresentadora Ana Maria Braga está completando 72 anos nesta quinta-feira, 1, e foi surpreendida ao chegar nos estúdios Globo e ver tudo o que sua tinha preparado para ela. O camarim de Ana Maria foi lotado de presentes e ela foi recebida pelos funcionários nos bastidores do programa com um animado parabéns. O “Mais Você” também foi cheio de homenagens e a apresentadora recebeu vídeos de vários telespectadores que, nas suas casas, fizerem bolos para ela. “Muito obrigada não cabe em tudo aquilo que vocês representam para mim do outro lado. Eu só estou aqui porque vocês estão aí do outro lado durante todos esses anos”, falou a estrela das manhãs da Globo.

Um dos momentos em que a artista ficou mais emocionada foi quando ela recebeu de presente uma roupa com desenhos feitos pelos seus netos. “É a melhor coisa da vida, ver a nossa continuidade com os filhos da gente e quando chega os netos é um perigo, a gente vira mãe umas 20 vezes”, disse em meio as lágrimas. Nas redes sociais, Ana Maria mostrou como foi recebida por sua equipe e agradeceu: “Muito bom começar o dia com carinho. Hoje é meu aniversário e não é mentira [referindo-se ao 1º de abril]”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ana Maria Braga (@anamaria16)

Acooorda, menina! Hoje o #MaisVocê tá começando de um jeito mais que especial 🥰✨ Nossa musa das manhãs faz aniversário e por aqui nós desejamos muita saúde, luz e amor sempre! Parabéns, @ANAMARIABRAGA!!! ❤️🎂🎈 pic.twitter.com/qltT7HoygP — TV Globo em 🏠 (@TVGlobo) April 1, 2021

Parabéns Ana Maria!! Você é muito especial! Luz de nossos dias! Grande beijo! Feliz Novo Ano! #MaisVoce — Sorria Juliette 🌵 (@Edleuza_Silva) April 1, 2021

Parabéns para a Lenda das manhãs! simplesmente icônica. #MaisVoce pic.twitter.com/teVv3z0SwU — Dancing With the Devil (@gusmd_) April 1, 2021

Olha eu chorando com o pessoal cantando parabéns p Ana Maria Braga #MaisVoce — Camila 🌵 (@camissxo) April 1, 2021