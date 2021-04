Morre o ator João Acaiabe, intérprete de Tio Barnabé e Chef Chico, vítima da Covid-19

Ator fez sucesso por participar de atrações infantis como ‘Sítio do Picapau Amarelo’ e ‘Chiquititas’

Reprodução/Facebook/01.04.2021 João Acaiabe estava internado desde o dia 15 de março devido à Covid-19



O ator João Acaiabe morreu na madrugada desta quinta-feira, 1, devido a complicações relacionadas à Covid-19. O veterano artista tinha 76 anos e estava internado no Hospital Prevent Sênior, em São Paulo, desde o dia 15 de março. Entre os inúmeros papéis que interpretou, João se destacou em produções infantis, marcando a infância de muitas pessoas. Na TV Cultura, ele integrou o elenco do programa “Bambalalão”, que fez sucesso nos anos 1990. Na Globo, o ator teve destaque como o Tio Barnabé, na versão de 2001 do seriado “Sítio do Picapau Amarelo”, inspirado na obra de Monteiro Lobato. Já no SBT, o artista deu vida ao Chef Chico na segunda versão de “Chiquititas”, que foi ao ar de 2013 a 2015. A emissora de Silvio Santos lamentou a morte do ator: “O SBT presta solidariedade à família e aos amigos do ator, e deseja que Deus os conforte neste momento tão difícil”.

Nas redes sociais, João recebeu diversas homenagens e foi parar nos assuntos mais comentados do Twitter. Muitas pessoas relataram as memórias que tinham do ator nas atrações infantis que ele participou. Famosos também se solidarizaram e o ator Ailton Graça prestou sua homenagem: “João Acaiabe, quantos papos bons meu amigo, como era bom lhe ouvir contar histórias da nossa gente. O primeiro homenageado do nosso ‘Samba pra Nossa Senhora’, agora vamos contar a nossa gente a sua grandiosa história. Obrigado irmão”. A atriz Liza Vieira, que também esteve no elenco de “Chiquititas”, foi outra atrista que manifestou nas redes sociais: “Que tristeza! Descanse em paz, querido João, grande chef Chico. Que a luz divina de Deus te acompanhe. Fica a saudade”.