Agatha Moreira e Rodrigo Simas são diagnosticados com Covid-19

Rodrigo Simas já tinha voltado a trabalhar na TV Globo, em agosto, como reforço de ‘Salve-se quem puder’

Agatha Moreira e Rodrigo Simas foram diagnosticados com o novo coronavírus. As informações são revista da Quem. Segundo a publicação, o casal de atores testou positivo para a Covid-19 na terça-feira (1º), apesar de ambos não apresentarem sintomas da doença. Ambos garantiram que seguiram todas as normas de isolamento social, mas Simas retornou ao trabalho no mês passado quando foi escalada para reforçar o elenco da novela “Salve-se quem puder”, da TV Globo. O ator chegou a ser flagrado, na semana passada, usando máscara ao lado de Murilo Rosa nos bastidores da produção. Apesar de serem muito presentes nas redes sociais, nem Agatha ou Rodrigo comentaram sobre a Covid-19 em seus perfis oficiais até o momento.