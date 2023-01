Piqué vai à casa de Shakira e ela o deixa na mira da imprensa; saiba mais

Ex-jogador foi cercado por jornalistas ao ir buscar os filhos e ficou ‘visivelmente nervoso’; cantora o deixou esperando no carro

Pau BARRENA / AFP Gerard Piqué viveu um relacionamento com Shakira por 12 anos



Shakira e Gerard Piqué tiveram um breve reencontro após trocarem provocações públicas motivadas pelo lançamento da música BZRP Music Sessions #53. Na canção, a cantora colombiana manda várias indiretas ao ex-marido, que atualmente vive um relacionamento com Clara Chía. Em resposta à canção, o ex-jogador fez provocações aparecendo com um relógio Casio e indo trabalhar com um Twingo. Piqué foi até a casa de Shakira no início desta semana para buscar os filhos, Sasha, de 7 anos, e Milan, de 9 anos. Segundo o La Vanguardia, o ex-jogador não fez piadas, foi com seu carro habitual e se manteve sério diante do assédio da imprensa, que o cercou no local. Ele permaneceu dentro do carro e não quis responder nenhuma pergunta.

Shakira o fez ficar esperando alguns minutos antes de aparecer com as crianças, gerando um aparente desconforto em Piqué. Enquanto aguardava, o atleta permaneceu calado, ficou olhando para o celular e fez ligações demonstrando ter pressa em deixar o local. De acordo com o Chance, ele estava “visivelmente nervoso” em meio ao assédio da imprensa. Os jornalistas perguntaram ao ex-jogador do Barcelona se a música de Shakira afetou a relação dele com Clara Chía, mas ele não se manifestou. Conforme especulado pela imprensa internacional, a relação entre os dois ficou estremecida após o lançamento da canção. O La Vanguardia destacou que apesar da relação do ex-casal estar conflituosa, ambos têm se esforçado para que isso não respingue nos filhos, já que compartilham a guarda das crianças.