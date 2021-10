Aline Riscado abandona nome artístico e anuncia nova fase: ‘Assumir quem realmente sou’

Modelo quer ser chamada pelo nome de batismo e decidiu que não irá mais alisar o cabelo

A modelo Aline Riscado completou 34 anos na última terça-feira, 12, e anunciou uma mudança que pegou os seguidores de surpresa. A artista decidiu abandonar o nome artístico e assumir seu nome de batismo, pois quer se reconectar com sua essência. “Muito prazer, Aline Campos! O planeta Terra hoje vive uma intensa transformação, e isso é sentido cada vez mais, mesmo pelos mais céticos. A oportunidade que nós, seres humanos, estamos tendo de aprender e, consequentemente, evoluir para uma consciência mais expandida e elevada está conectada ao fluxo de todo o universo! Comigo não seria diferente. Estou cada vez mais conectada com o mais sutil e minha essência cada vez mais se sobrepõe ao ego, que tanto nos ilude e sabota. Uma das transformações que sinto dentro de mim que já aconteceu, é a reconexão com minhas raízes, em todos os sentidos! Assumir quem realmente sou, em todos os aspectos”, escreveu a modelo no Instagram.

Aline decidiu anunciar a mudança no dia do seu aniversário, pois sente que está iniciando um novo ciclo em sua vida. “Meu nome de batismo volta a ser minha força, a forma que quero ser chamada daqui para frente”, afirmou. A artista também contou que não vai mais alisar seu cabelo e, partir de agora, vai deixa-lo de forma natural. “Hoje também vivencio o crescimento dos meus cabelos livres, sem química para alisar e com a certeza de que essa é a beleza mais linda que eu poderia ter, a minha verdade! O corte veio para selar toda essa coragem de assumir quem eu realmente sou, com a certeza de que, não importa o que os olhos enxergam, sem o sentir, tudo é ilusão! Gratidão”, concluiu a modelo que postou fotos mostrando o novo corte de cabelo.