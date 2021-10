Patricia Poeta revela que assédio na adolescência a deixou traumatizada

Apresentadora contou que, quando aconteceu, não conseguia nem falar para pedir ajuda

Reprodução/Globo/13.10.2021 Patricia Poeta contou que sofreu uma tentativa de assédio sexual na adolescência



A apresentadora Patricia Poeta deu um relato pessoal no “Encontro” desta quarta-feira, 13, ao entrevistar uma jovem que sofreu uma tentativa de assédio sexual. Ao anunciar que falaria sobre o tema, a jornalista enfatizou que essa é uma preocupação e um medo frequente entre as mulheres. “Isso pode acontecer em qualquer lugar, a qualquer hora”, disse a apresentadora. Após ouvir o relato da entrevistada, uma jovem de 20 anos que quase foi dopada por um motorista de aplicativo, mas conseguiu escapar, Patricia contou: “Eu me coloco no lugar dela, porque, quando era adolescente, também fui vítima de uma tentativa dessa. Lembro até hoje, tenho trauma disso até hoje, porque não consegui sequer falar para pedir ajuda”. A jornalista explicou que esse tipo de caso é tratado pela Justiça como tentativa de estupro de vulnerável. Patricia, que não deu detalhes da tentativa de assédio que sofreu, ficará no comando do “Encontro” nas próximas semanas, pois Fátima Bernardes precisou se afastar para fazer uma cirurgia no ombro.