Alok e Romana Novais anunciam nome da filha

DJ e médica já são pais de Ravi, de 8 meses, e irmãzinha vai ganhar nome parecido com o do pequeno

Reprodução/Instagram/alok Alok e Romana descobriram que esperavam uma menina em chá de revelação no mês passado



O DJ Alok e Romana Novais anunciaram na segunda-feira (21) o nome de sua próxima filha: Raika. Grávida de cinco meses, a médica já é mãe de Ravi, de oito meses, o primeiro filho do casal. “Bonita (de origem espanhola) e deusa do vento (sânscrito). Filha, você já chegou me permitindo sentir as melhores emoções”, escreveu Romana. Ela e Alok narram o vídeo que anuncia o nome da filha. “O amor não se divide, ele se multiplica”, diz o DJ na legenda da publicação.

Alok disse que a concepção de Raika aconteceu durante a sua megalive em maio, aquela que deu até confusão com os vizinhos. “É com enorme alegria que gostaríamos de contar pra vocês que nossa família está crescendo. Estamos esperando mais um bebê! Esse é o resultado da nossa quarentena. Ps: Foi feito no dia da live”, escreveu o DJ quando revelou a gravidez da esposa.

Veja o vídeo de Alok e Romana: