Amado Batista se diz indignado com os rumores de traição: ‘Triste e envergonhado’

Reprodução/Instagram O cantor Amado Batista, de 74 anos, celebrou seu casamento com a miss Calita Franciele, de 23 anos, em uma cerimônia luxuosa



Amado Batista, cantor de 74 anos, utilizou sua conta no Instagram para desmentir rumores de traição que envolvem sua esposa, Cálita Batista, de 23 anos. Em sua postagem, ele expressou indignação com as especulações que, segundo ele, visam prejudicar a relação do casal. Os boatos começaram após uma declaração do artista durante um show, onde ele mencionou estar “solteiro” e desejando namorar. Cálita também se pronunciou sobre a situação, esclarecendo que a frase dita por Amado faz parte de sua performance artística e que ela se diverte com isso. A jovem ressaltou que o relacionamento deles está em um momento positivo e que a união só tem se fortalecido com o tempo. Além de defender seu casamento, Amado Batista aproveitou a oportunidade para criticar aqueles que espalham fofocas, afirmando que muitos não compreendem seu trabalho e a dinâmica de sua vida pessoal. Ele enfatizou que os comentários maldosos não têm fundamento e que o amor entre ele e Cálita permanece intacto.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Amado Batista (@amadobatistaoficial)

Publicado por Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA