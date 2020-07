Há 9 anos, morria Amy Winehouse; mãe presta homenagem com foto

Aos 27 anos, cantora morreu em 23 de julho de 2011 e, nesta quinta-feira, foi homenageada por familiares e fãs nas redes sociais

Divulgação Com apenas dois discos na carreira, Amy Winehouse eternizou seu nome no mundo da música



No dia 23 de julho de 2011, a cantora Amy Winehouse foi encontrada sem vida em seu apartamento em Londres, na Inglaterra. Janis Winehouse, mãe da artista, lembrou da data nesta quinta-feira (23) compartilhando uma foto para marcar o nono aniversário de morte da filha. “Com amor, Janis. Beijos”, escreveu a mãe de Amy no Twitter ao publicar uma foto com um sapato de salto alto da cantora e uma vela.

Amy Winehouse teve uma vida marcada por escândalos, internações em clínicas de reabilitação (sua recusa em ir para mais uma se tornou um dos seus grandes hits), abuso de álcool, drogas e música – muita música. Apenas dois álbuns, “Frank” (2003) e “Back To Black” (2006), foram suficientes para que a cantora deixasse um legado que atrai fãs até os dias de hoje.

Love Janis Xxx pic.twitter.com/JQWJqENQ2d — Janis H Winehouse (@JanisWinehouse) July 23, 2020

Mitch Winehouse, pai de Amy, publicou em seu Instagram no início dessa semana que os próximos dias seriam “difícil”. “Sentimos muito a falta de nossa bebê. Mas com a ajuda de nossos amigos e familiares, vamos passar por isso. Estamos trabalhando nos planos de um novo projeto da Fundação Amy. Amy nos ensinou a cuidarmos um dos outros”, escreveu. Na manhã de hoje, ele também agradeceu aos fãs da cantora pelas mensagens de carinho.

No começo do ano, Mitch anunciou um novo filme sobre a carreira de Amy Winehouse. Em 2015, o documentário vencedor do Oscar “Amy” causou controvérsia com a família Winehouse, que acusou o longa de ser “enganoso e com informações imprecisas” sobre a vida da cantora. Agora, segundo Mitch, uma nova produção será rodada mostrando “a verdadeira Amy”. A atriz para viver a cantora nas telonas ainda não foi divulgada.