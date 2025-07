Ana Hickmann atualiza sobre estado de saúde de Edu Guedes após cirurgia

Apresentador passou por um procedimento cirúrgico de emergência devido a uma infecção e descobriu um nódulo no pâncreas

Reprodução/Instagram A apresentadora mencionou que Edu se encontra "forte e bem" e já retornou ao trabalho



Ana Hickmann atualizou nesta terça-feira (8) seus seguidores sobre a saúde de seu marido, Edu Guedes, revelando que ele está se recuperando bem. A apresentadora mencionou que Edu se encontra “forte e bem” e já retornou ao trabalho, embora tenha planos de passar mais tempo ao lado dele ao longo do dia. Edu Guedes passou mal há alguns dias após uma infecção originária de uma crise renal. Ele passou por um procedimento cirúrgico de emergência e descobriu um nódulo no pâncreas. Em seguida, ele passou por outra cirurgia para retirar o tumor, que durou cerca de seis horas e foi realizada no Hospital Israelita Albert Einstein, localizado em São Paulo. A equipe médica alertou que os próximos sete dias serão críticos para sua recuperação.

Ana Hickmann também compartilhou sua esperança em relação à recuperação de Edu: “Esse momento delicado que estamos passando é apenas o recomeço de uma vida saudável e feliz que voltaremos a viver em breve!!! Continuem rezando por ele, isso faz toda a diferença”.

