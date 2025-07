Edu Guedes é diagnosticado com câncer no pâncreas e passa por cirurgia para retirar nódulos

O apresentador começou a se sentir mal há alguns dias, após enfrentar uma infecção causada por uma crise renal; durante o atendimento emergencial, Edu precisou ser submetido a um novo procedimento cirúrgico

Reprodução/Instagram/@ahickmann Edu e Ana Hickmann oficializaram a união civil em maio deste ano e agora se preparam para a cerimônia religiosa



Edu Guedes, de 51 anos, passou por uma cirurgia para a retirada de nódulos no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo. Ele começou a se sentir mal há alguns dias, após enfrentar uma infecção causada por uma crise renal. Durante o atendimento emergencial, Edu precisou ser submetido a mais de um procedimento cirúrgico.

Siga o canal da Jovem Pan Entretenimento e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Ao longo do processo, os médicos identificaram um nódulo no pâncreas. Edu e Ana Hickmann oficializaram a união civil em maio deste ano e agora se preparam para a cerimônia religiosa, que será realizada em Araras, no interior paulista.

*Reportagem produzida com auxílio de IA