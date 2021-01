Ana Hickmann comemora saída do marido Alexandre Correa do hospital

Empresário foi internado no hospital Albert Einstein, em São Paulo, após passar mal no Natal

Reprodução/Instagram/Ana Hickmann Em novembro deste ano, Alexandre Correa divulgou que havia descoberto um câncer, um linfonodo, em estágio metastático



Ana Hickmann comemorou nesta sexta-feira, 8, a alta de Alexandre Correa do hospital. “Meu Urso tá de volta! Voltou pra casa! Meu amor!”, escreveu a apresentadora na legenda de um post com vários fotos ao lado do marido. O empresário foi internado no hospital Albert Einstein, em São Paulo, após passar mal no Natal. “Tô aqui de volta no Einstein. Estraguei o dia 25 da família toda. Passei muito mal em casa no dia 25”, desabafou em um vídeo que gravou e publicou nas redes sociais em 27 de dezembro.

Alexandre afirmou que teve cerca de sete episódios parecidos com convulsões causados por bacteremia, presença de bactérias no sangue comum durante tratamento oncológicos. Em novembro deste ano, Alexandre Correa divulgou que havia descoberto um câncer, um linfonodo, em estágio metastático. Na quinta-feira, 7, Ana também compartilhou fotos com Alexandre tiradas no hospital. “Começar de novo e contar comigo. Vai valer a pena ter amanhecido. Ter me rebelado, ter me debatido. Ter me machucado, ter sobrevivido”, escreveu, em referência à letra da canção “Começar de novo”, de Ivan Lins. O marido de Ana também publicou as mesmas fotos e legenda.

*Com informações do Estadão Conteúdo