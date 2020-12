Marido de Ana Hickmann perde mais peso e vai colocar sonda para conseguir se alimentar

Alexandre Côrrea foi diagnosticado com um câncer no pescoço e já perdeu mais de 12 kg tratando a doença

Reprodução/Instagram/alewin71 Alexandre Côrrea é casado com a apresentadora Ana Hickmann



O empresário Alexandre Côrrea, que é casado com a apresentadora Ana Hickmann, postou um vídeo no Instagram na manhã desta segunda-feira, 14, contando que vai precisar usar sonda para se alimentar. “Vou dar uma sumidinha das redes sociais, acho que até dia 23 [de dezembro]. Infelizmente, eu perdi muito mais peso, estou muito fraco, debilitado e vou ter que colocar sonda para me alimentar. Não estou conseguindo mais me alimentar pelas vias normais”, disse Alexandre no vídeo.

No início do mês, ele já havia falado nas redes sociais que tinha pedido 12 kg no tratamento contra com um câncer no pescoço. O marido de Ana Hickmann disse que foi pego de surpresa com a notícia de que precisará se alimentar por sonda e aproveitou o vídeo para agradecer o apoio que está recebendo desde que anunciou que foi diagnosticado com a doença. “Obrigado a todo mundo por essa corrente do bem que se formou. É a última semana de tratamento, mas essa de colocar a sonda me pegou despreparado. Eu vou ser internado hoje, vou colocar a sonda e amanhã eu estou liberado”, finalizou.