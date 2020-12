Em tratamento contra câncer, marido de Ana Hickmann passa mal e é internado

Empresário Alexandre Correa, de 55 anos, está em tratamento contra um câncer no pescoço e usou as redes sociais para atualizar seus seguidores

Reprodução/ Instagram Alexandre Correa, de 55 anos, está em tratamento de um câncer no pescoço



O empresário Alexandre Correa, marido da apresentadora Ana Hickmann, utilizou suas redes sociais neste domingo, 27, para informar que está internado. Em uma gravação no Instagram, Alexandre contou aos seguidores que passou muito mal na noite de Natal e precisou de cuidados médicos. “Comunicado – Boa tarde! Passando por aqui para informar que eu fui internado, mas já estou melhor! No dia 25 de dezembro eu passei mal e precisei ser hospitalizado”, revelou ele. “Eu sabia que essa reta final seria difícil. Mas graças a Deus eu estou sendo acompanhado pelos meus médicos @drdantesenra e @dr.andrey78, e por uma equipe maravilhosa do @hosp_einstein”, acrescentou. O empresário de 55 anos está em tratamento contra um câncer no pescoço.