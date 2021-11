Ana Hickmann ganhou na Mega-Sena? Marido da apresentadora esclarece

Alexandre Correa usou as redes sociais para falar se é verdade que a mulher faturou prêmio milionário

Reprodução/Instagram/ahickmann/04.11.2021 Ana Hickmann negou que ganhou prêmio da Mega-Sena



O empresário Alexandre Correa, que é casado com a apresentadora Ana Hickmann, decidiu esclarecer se é verdade que a esposa ganhou na Mega-Sena. Após ser noticiado que a loira tinha aumentado sua fortuna com o prêmio, o empresário se manifestou nas redes sociais. “Não procede! Adoraria ter ganho, mas amanhã tenho que acordar 5h30 como sempre”, escreveu Alexandre na noite da última quarta-feira, 3. Nos stories, o casal também comentou sobre o assunto. “Se você me trocar por um novinho, eu coloco fogo em você”, falou o empresário. “Deus me livre ter que começar tudo de novo. Escuta só, se eu ganhasse na Mega-Sena, você acha que eu ia estar deitada agora?”, questionou Ana. “Com certeza você estaria com a Ticiane [Pinheiro] em um rolê”, respondeu Alexandre. A apresentadora concordou e disse que esse desejo está apenas nos seus sonhos. “Linda, talentosa e ainda ganhar na Mega? Demais, né? [risos]”, comentou a apresentadora Sabrina Sato. “Eu já ia pedir dinheiro emprestado [risos]”, brincou a apresentadora Ticiane Pinheiro. “Sempre quis sua ajuda para fazer uma fezinha”, acrescentou o apresentador Edu Ribeiro. O prêmio da Mega-Sena está acumulado em R$ 75 milhões, pois nenhum jogador acertou as seis dezenas.