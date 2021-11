Sexo, confusão e estacionamento abandonado: vídeos do show de João Gomes no RN viralizam

Evento em Mossoró também contou com apresentações de Vitor Fernandes e Tarcísio do Acordeon

Reprodução/Instagram/joaogomescantor/26.11.2021 João Gomes se apresentou em Mossoró em 13 de novembro



Registros de um show que o cantor João Gomes fez em Mossoró, no Rio Grande do Norte, no último dia 13 de novembro caíram nas redes sociais e começaram a viralizar nesta semana. Isso porque, muitas pessoas ficaram alcoolizadas e protagonizaram cenas que vão de sexo explícito em pleno show a mesa sendo quebrada. No mesmo dia, também se apresentaram no evento, que recebeu o nome de “Pzeiro”, os artistas Vitor Fernandes e Tarcísio do Acordeon. É possível ver em vários vídeos pessoas alcoolizadas caídas no chão ou saindo carregadas do show pelos amigos. Em um dos registros, um casal cai após subir em cima de uma mesa de plástico que acaba cedendo por não aguentar o peso deles. Um dos vídeos que mais chocou, no entanto, é de um casal que teve relação sexual próximo ao palco e no meio da multidão.

Outro momento que viralizou é quando um homem chora ouvindo a música Ficha Limpa e, literalmente, rasga sua camiseta. Já um jovem relatou que pagou para deixar o carro em um estacionamento e, durante o show, encontrou o homem que deveria estar cuidando dos veículos bebendo e curtindo o show. “Quem está olhando o carro?”, questionou o rapaz. Também teve gente fazendo cocô em local inapropriado. O caso foi relatado por um motorista de Uber, que afirmou que o passageiro fez suas necessidades no banco do seu carro, e o desabafo caiu nas redes sociais.

Alguns vídeos, no entanto, foram divulgados como sendo do show em Mossoró, mas, na verdade, foram feitos em outros shows. Um deles é de uma menina que mostra as queimaduras na mão após os fogos de artifício que soltaram no início do show de João Gomes atingir sua mão, o outro é de uma mulher que assiste a apresentação com os seios de fora. A Jovem Pan procurou a assessoria de imprensa de João Gomes para saber se ele gostaria de comentar sobre o evento em Mossoró, mas não obteve retorno. Confira alguns vídeos: