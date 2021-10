André Marques fala de bariátrica que o ajudou a perder 70 kg: ‘Tive vontade de desistir’

Apresentador resolveu dar detalhes da sua cirurgia, pois sempre é questionado sobre o assunto

Reprodução/Instagram/euandremarques/11.10.2021 André Marques postou uma montagem do seu antes e depois e falou da bariátrica



O apresentador André Marques aproveitou que nesta segunda-feira, 11, é o Dia Nacional de Prevenção da Obesidade para falar sobre a cirurgia bariátrica que se submeteu em 2013. “Todo dia recebo perguntas por aqui sobre minha cirurgia. Vamos lá… eu jamais farei apologia à cirurgia bariátrica. Para mim funcionou super bem, mas cada corpo é um corpo, cada caso é um caso, cada cabeça é uma cabeça… não sou daqueles que dá palestrinha ou sermão… mas antes de qualquer decisão procure um bom profissional, cuide muito bem da cuca e tenha em mente que é uma mudança drástica na sua vida”, declarou o artista que perdeu 70 kg após realizar a cirurgia e mudar de hábitos. André explicou que decidiu operar após descobrir que estava com diabetes e outros problemas de saúde.

“Não vou ser hipócrita, tive medo, tive vontade de desistir, desisti, mas no final deu tudo certo, mas o que quero deixar aqui como mensagem a todos que estão nessa luta contra a obesidade é: não desista de você! Faça o que te faz feliz e faça o que o que for melhor para sua saúde. Não caia nessa pilha de ouvir comentários maldosos por aí. É você que vai encarar a luta, é você que vai abrir mão de muitas coisas, é você que realmente importa. Sejam felizes acima de tudo! E isso basta”, concluiu o apresentador do “É de Casa”, da Globo. “Eu também fui feliz com a minha bariátrica! Estava pré-diabética, pressão alta e dois filhos pequenos para criar! Saúde em primeiro lugar”, comentou Cynthia, irmã da cantora Ivete Sangalo. “Sensacional”, escreveu o ator Luiz Fernando Guimarães. “Sinistro”, acrescentou o diretor Boninho.