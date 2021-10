‘Turma da Mônica – Lições’ apresenta novos personagens em primeiro trailer; assista

Sequência do live-action inspirado na obra de Mauricio de Sousa tem Isabelle Drummond e Malu Mader no elenco; filme estreia nos cinemas no dia 30 de dezembro

Divulgação/Paris Filmes/11.10.2021 'Turma da Mônica – Lições' estreia em 30 de dezembro nos cinemas



O primeiro trailer do aguardado filme “Turma da Mônica – Lições” foi divulgado pela Paris Filmes nesta segunda-feira, 11, e apresentou os novos personagens, já conhecidos dos gibis, que vão fazer parte da sequência do live-action dirigido por Daniel Rezende. No filme, os pais de Mônica (Giulia Benite) decidem trocá-la de escola após ela aprontar com Cebolinha (Kevin Vechiatto), Magali (Laura Rauseo) e Cascão (Gabriel Moreira). Sem Mônica, o grupo se sente incompleto e começa a se aproximar de novos amigos, sendo eles: Marina (Laís Vilella), Milena (Emily Nayara), Humberto (Lucas Infante) e Do Contra (Vinícius Higo). Mônica acredita que já foi esquecida, mas seus amigos continuam sentindo sua falta e Cebolinha decide bolar um plano infalível para trazer a amiga de volta à escola. Outras novidades no elenco são Isabelle Drummond, que entra para o elenco da sequência como Tina, e Malu Mader, que interpreta a nova professora de Mônica. O filme inspirado na obra de Mauricio de Sousa chega aos cinemas no próximo em 30 de dezembro. Assista ao trailer: