Astro de ‘Round 6’ lamenta não ter recebido convites para atuar em Hollywood

Lee Jung-jae falou que ‘seria divertido’ participar de uma produção fora da Coreia do Sul

Reprodução/Netflix/11.10.2021 Lee Jung-jae protagoniza a série sul-coreana 'Round 6'



O ator sul-coreano Lee Jung-jae, que protagoniza o fenômeno “Round 6” na Netflix, afirmou que mesmo com o evidente sucesso da série, ele não recebeu nenhuma oferta de trabalho em Hollywood. “Nenhuma proposta ou solicitação veio até mim, mas, se surgisse, eu ficaria feliz de estar no elenco de uma produção no exterior. Seria divertido”, comentou o artista à Variety. Na produção, pessoas endividadas recebem um convite misterioso para participarem de jogos nos quais colocam a vida em risco por um prêmio em dinheiro. Lee interpreta Gi-hun, protagonista que vai se modulando no avançar da série e conquistando o público.

O trabalho do roteirista e diretor Hwang Dong-hyuk foi uma das coisas que chamou a atenção do ator ao ser convidado para o projeto. Além disso, quando leu o roteiro, ele imaginou que a trama poderia repercutir fora da Coreia do Sul, mas não tinha ideia do tamanho dessa repercussão. “Não esperava esse tipo de sucesso quando comecei a embarcar no projeto de ‘Round 6’”, admitiu. Com o boom da série, Lee foi apontado como o ator que mais lucrativo da Coreia, mas ele nega que a produção da Netflix mudou radicalmente sua vida. “Nada mudou muito para mim enquanto ator, mas o personagem Gi-hun muda muito ao longo do show. Tem um amplo espectro, que qualquer ator gostaria de experimentar pelo menos uma vez na carreira. Esta foi possivelmente a primeira vez que interpretei um personagem com tal alcance”, concluiu.