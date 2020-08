Andréa Beltrão diz que não recebeu joias de Hebe: ‘Era brincadeira’

Atriz que dá vida à apresentadora em série do Globoplay pediu desculpas por confusão

Reprodução/Warner Andréa Beltrão deu vida à Hebe em série do Globoplay



Andréa Beltrão usou sua conta no Instagram para desmentir uma notícia que tratava sobre as joias de Hebe Camargo. A atriz interpreta a apresentadora icônica do SBT na série “Hebe”, que está disponível na íntegra na plataforma de streaming Globoplay. Em uma coletiva de imprensa, Andréa relatou que havia ganhado as joias de presente da família de Hebe. “Ganhei todas as joias. A família me deu de presente”, disse, na ocasião.

No entanto, Andréa voltou atrás, pediu desculpas e reforçou que tudo não passou de uma brincadeira. “As joias! Era brincadeira…Acho que preciso me desculpar aqui, porque vários veículos de comunicação sérios acabaram publicando uma notícia falsa que partiu de uma brincadeira que fiz numa entrevista coletiva. Aos jornalistas, minhas sinceras e constrangidas desculpas”, escreveu ela na legenda da foto de uma das publicações no Instagram.