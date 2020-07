Patrícia Cardoso, esposa de Marcelo Adnet, anuncia gravidez: ‘Minha filha’

Humorista e engenheira química estão juntos desde 2017 e esperam primeira filha

Reprodução/Instagram Humorista está com Patrícia Cardoso desde 2017



Patrícia Cardoso, esposa de Marcelo Adnet, anunciou na noite de segunda-feira (27) que está grávida. “Só sei que a cada dia que passa te amamos mais, filha! Obrigada, vida”, escreveu na legenda de uma publicação no Instagram, que é privado.

A engenheira química e Adnet estão juntos desde 2017, após o fim do casamento do humorista com Dani Calabresa. Com o anúncio, Patrícia também divulgou uma foto da barriga de poucas semanas de gestação. Confinados na quarentena, Marcelo Adnet tem gravado diariamente um quadro para o Globoplay, o “Sinta-se em casa”, que repercutiu positivamente nas redes sociais com as imitações do humorista.