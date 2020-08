Andrea Bocelli lamenta fim das buscas por pet que caiu no mar: ‘Hora de aceitar’

Tenor italiano lamentou provável morte de cachorrinha Pallina, desaparecida desde sexta-feira (21)

Reprodução/Instagram Pallina foi procurada por autoridades locais, que encerram as buscas no domingo (23)



O tenor italiano Andrea Bocelli informou no domingo (23) que chegou ao fim as buscas por sua cachorrinha Pallina, que caiu no mar na sexta-feira (21) durante passeio de barco no Golfo Aranci, na região da Sardenha. Com o fim das buscas pelas autoridades locais, Pallina foi dada como morta. No Instagram, Bocelli compartilhou uma foto do animal para agradecer o apoio dos fãs e da polícia. “Caros amigos, por conta das últimas informações de avistamentos no mar, chegou a hora de aceitar e abrir espaço em nossos corações para nossa pequena cachorra, para que ela continue a viver e a brincar ali de agora em diante”, escreveu o tenor. “Tantos amigos, mas também tantos estranhos mostraram afeição, compreensão e sensibilidade, colocando-se à disposição e apoiando as nossas buscas, seja pessoalmente e em todas as mídias sociais”, completou Bocelli.

No dia do desaparecimento de Pallina, o artista compartilhou detalhes do local em que o pet caiu. “Pallina, nosso pequeno galgo italiano, está perdida em Sardenha no trecho de mar que vai de Liscia Ruja, no município de Arzachena, a Baia Caddinas, no município de Golfo Aranci. Ela tem microchip e é muito carinhosa … Com certeza vai ficar sozinha, com muito medo. Estamos tristes e preocupados com essa criaturinha indefesa e seu destino”, escreveu Bocelli.