‘Pessoas maldosas’, diz namorada de Rafael Miguel após ataques online

Isabela Tibcherani, filha do assassino do ator, anunciou ‘um tempo das redes sociais’ na quinta-feira (20)

Reprodução/Facebook Rafael Miguel e Isabela Tibcherani haviam retomado o namoro pouco antes do crime



Isabela Tibcherani, namorada do ator Rafael Miguel, morto em 2019 pelo pai da jovem, informou na quinta-feira (20) que dará um “tempo das redes sociais” após sofrer ataques online. Paulo Cupertino, que também matou os pais do ex-ator do SBT, segue foragido da Justiça. Em stories no Instagram, Isabela rebateu acusações sobre ter se negado a participar da reconstituição dos crimes. “Falei, sim, que não participaria da reconstituição. Foi o momento mais traumático da minha vida. Vocês estão atacando a pessoa errada! Eu não entendia de nada que envolve processos judiciais, só consegui pensar no quanto iria doer ter que reviver algo que fere tanto”, disse em vídeo.

Isabela citou uma mensagem que recebeu de um seguidor para exemplificar o teor dos ataques que vêm sofrendo: “‘Se mata, sei lá.’ Vocês não tem noção de como estão me ferindo”, escreveu. “Tudo que está acontecendo está me remetendo a coisas ruins, pessoas maldosas me atacando sem razão”, disse em outra publicação. “Obrigada a todos que me mandaram mensagens positivas. Leio todas, mas não consigo responder todas, no momento. Preciso de paz”, finalizou.

Leia o post na íntegra:

Relembre o caso

Rafael Miguel, de 22 anos, que ficou conhecido por comerciais e como o intérprete de Paçoca na novela “Chiquititas”, foi morto em 9 de junho de 2019, em São Paulo, juntamente com seus pais, João Alcisio Miguel e Miriam Selma Miguel. Paulo Cupertino Matias, de 48 anos, e pai da namorada de Rafael, Isabela, foi considerado o principal suspeito e está foragido da Justiça desde então. Segundo a polícia, Cupertino não aceitava o relacionamento da filha com Rafael. Os pais do menino teriam oferecido uma carona para Isabela e a gentileza irritou o patriarca, que os recebeu armado.