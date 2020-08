Cauan tem ‘melhora significativa’ e pode sair em breve de UTI; pai piora

Boletim médico informa que sertanejo pode deixar terapia intensiva ainda nesta segunda-feira (24)

Reprodução/Instagram Cauan, da dupla com Cleber, está internado desde o último dia 17



O novo boletim médico sobre o estado de saúde do sertanejo Cauan Máximo, que está com Covid-19, informou nesta segunda-feira (24) que o artista teve uma “melhora significativa”e pode deixar a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) ainda hoje. O pai do artista, João Luiz Máximo, também internado com a doença, teve uma “discreta piora clínica” e segue utilizando aparelhos para respirar.

“Cauan Máximo teve melhora significativa do quadro clínico, com exames apresentando melhora de todos os parâmetros e com previsão de alta da UTI para o apartamento ainda hoje. O pai do Cauan (João Luiz Máximo) continua na UTI, em estado grave, teve discreta piora clínica e de exames de laboratório, mantém-se dependendo de oxigenioterapia contínua (24h/dia), usando máscara de VNI e CAF. Teve febre na noite passada”, diz o comunicado publicado no Instagram da dupla Cleber e Cauan. A mãe de Cauan também está hospitalizada com Covid-19 e, de acordo com os médicos, seu quadro é estável.

No boletim de domingo (23), a equipe médica do hospital Anis Rassi, em Goiânia, comunicou que o sertanejo recuperou 20% da capacidade pulmonar. Cauan, que está internado desde o último dia 17, chegou a ter 70% do pulmão comprometido pela doença causada pelo novo coronavírus.

