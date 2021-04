Andréia Sadi publica fotos com André Rizek e os filhos no hospital: ‘Vi um pai nascer’

Gêmeos João e Pedro nasceram na última quarta; eles são os primeiros filhos do casal de jornalistas

Reprodução/Instagram/Andrerizek Os filhos gêmeos de Andréia Sadi e André Rizek nasceram na última quarta-feira, Dia do Jornalista



A jornalista Andréia Sadi, que deu à luz gêmeos na última quarta-feira, 7, publicou uma sequência de fotos sobre o momento do parto e aproveitou para elogiar o marido, André Rizek, que também é jornalista. “Vi um pai nascer, o melhor amigo e marido que eu poderia ter. O amor da minha vida em looping, que eu via por um pano azul no dia mais importante da minha vida”, afirmou Sadi em post no Instagram. “Vi o pai nascendo e que me furou, vendo tudo acontecer em tempo real e eu, tremendo e chorando, só o ouvia narrar os acontecimentos: ‘vem, Pedro, vem, João!’. Chegamos em dois, saímos em quatro da maternidade”, continuou a jornalista. Sadi ainda agradeceu à equipe médica que cuidou dela durante a gravidez e na hora do parto. “Precisa ter muita paciência e amor para lidar com mãe de primeira viagem, em meio a uma pandemia, um caos louco e negacionismos. Obrigada. Viva a esperança.” A jornalista terminou agradecendo aos amigos pelas mensagens e afirmou que está tentando responder todas, mas que é difícil porque cuidar de gêmeos dá trabalho.