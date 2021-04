Paulo Gustavo apresenta complicações hemorrágicas e equipe médica cita ‘situação crítica’

Ator está internado com Covid-19 desde o dia 13 de março, no Rio de Janeiro, e já passou por alguns procedimentos invasivos para melhorar sua condição

Reprodução/Instagram/paulogustavo31/15.03.2021 Ator está internado desde o dia 13 de março



A situação do ator Paulo Gustavo, internado com Covid-19, está mais difícil nos últimos dias. Após passar por uma pleuroscopia na última sexta-feira, 9, o apresentador teve sinais de gravidade com complicações hemorrágicas neste domingo, 11. A informação foi repassada por sua assessoria de imprensa. Paulo Gustavo está internado desde o dia 13 de março, no Rio de Janeiro, e já passou por alguns procedimentos invasivos como broncoscopias, pleuroscopias e colocação de dispositivos intrapulmonares após apresentar piora no quadro. Na nota divulgada à imprensa, a família pede que os fãs continuem enviando boas energias para a recuperação “de todos os que se encontram na luta contra o vírus”.

Confira abaixo a íntegra da nota da equipe médica:

“Às fístulas bronco-pleurais identificadas e tratadas somaram-se a complicações hemorrágicas, mas que vêm respondendo, de certa forma satisfatória, à reposição dos fatores da coagulação deficitários. A situação clínica do paciente é crítica e todos os profissionais têm se empenhado incessantemente pela sua recuperação. Todos os equipamentos necessários para o suporte da vida, como a ventilação mecânica e a ECMO continuam sendo necessários”.