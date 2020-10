Leo Dias: Gusttavo Lima leu texto para justificar divórcio com Andressa Suita

Ricardo Ventura, do canal ‘Não Minta Pra Mim’, analisou vídeo postado pelo sertanejo na noite de terça (13)

Reprodução/Instagram/gusttavolima Gusttavo Lima postou vídeo na noite de terça-feira (14) para falar sobre separação



Na noite de terça-feira (13), Gusttavo Lima decidiu se pronunciar pela primeira vez sobre a separação com Andressa Suita. Em um vídeo de pouco mais de 1 minuto, o sertanejo falou que a ex-mulher é muito importante na sua vida por ser mãe de seus dois filhos, além de ter respeito e admiração por ela. Para Ricardo Ventura, especialista em linguagem corporal do canal “Não Minta Pra Mim”, o sofrimento pode ser verdadeiro, mas as palavras foram lidas diretamente de um texto. “Ele estava lendo essa declaração. Para mim, isso está muito claro. Ou o papel estava embaixo do celular ou ele usa um app porque a cadência dele, a respiração e a resposta das expressões está com atraso — primeiro ele fala e depois faz a expressão”, disse a Leo Dias e Ligia Mendes no Tô na Pan desta quarta-feira (14).

Ventura argumentou que ter elaborado um texto como pronunciamento oficial não ameniza os sentimentos do cantor em relação à separação, já que, como artista, Gusttavo Lima é “um produto dele mesmo”. Ele ainda disse que homens tendem a aguardar mais mágoas do que as mulheres e, por isso, a separação pode ter parecido inesperada para Andressa. “O homem, diferente da mulher que quer discutir, vai guardando e empilhando esses sentimentos. Aí numa besteira, ele explode. Um dia, ele olhou de madrugada e falou ‘não quero mais isso pra minha vida’. Não foi de uma hora para outra, foi realmente empilhamento de coisas que ele não estava aguentando mais”, disse o youtuber.

Antes do cantor, Andressa Suita também tinha publicado um vídeo nas redes sociais falando sobre o fim do casamento. Na análise de Ricardo Ventura, é nítida a tristeza da influencer. “Ela tem micro expressões de tristeza, de desilusão, de incapacidade e incompreensão. Ao mesmo tempo, ela tem sorrisos irônicos que indicam com certeza ela já estava percebendo algo e foi somatizando isso. Tanto é que ela parece estar muito centrada nesse vídeo. Algo como ‘ok, aconteceu’. Não sei se não caiu a ficha ainda, ela já chorou tudo o que precisava ou já se acostumou com a ideia.”

