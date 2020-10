Léo Dias: Suita entra na Justiça e Gusttavo Lima é obrigado a deixar mansão

Andressa e os filhos do casal, Samuel e Gabriel, estão na casa da família no condomínio Residencial Alphaville e deverão voltar para o imóvel

Reprodução/Instagram Andressa Suita e Gusttavo Lima anunciaram a separação no começo de outubro



Mais um capítulo da separação de Andressa Suita e Gusttavo Lima foi escrito nesta quinta-feira, 29. Léo Dias contou no Tô na Pan de hoje detalhes da saída do cantor da super mansão da família em Goiânia. A ex-esposa entrou na Justiça para obrigar o sertanejo a deixar o imóvel. A casa no Bela Vista, município de Goiânia, surpreende pelo luxo e pela grandiosidade. O cantor confirmou que saiu de casa e que já está negociando um novo local.

O cantor escolheu o luxuoso edifício Victorian Living Desire como novo lar. O apartamento custa cerca de 7 milhões de reais, tem 404 m², quatro suítes e um elevador de veículos para subir o automóvel até o apartamento. O imóvel ficar perto do Shopping Flamboyant e do Balada Eventos, empresa de Gusttavo Lima que leva o nome em homenagem ao seu primeiro hit, “Balada”. Andressa e os filhos do casal, Samuel e Gabriel, estão na casa da família no condomínio Residencial Alphaville e deverão voltar para a mansão em breve. A modelo anunciou o divórcio com o cantor Gusttavo Lima no começo de outubro. Ela contou, na época, que o pedido do divórcio aconteceu “da noite para o dia”, sem nenhum sinal de que algo estava errado entre o casal. “Assim como para vocês, pra mim também foi um choque. Até domingo passado estava tudo bem. A gente tinha acabado de chegar de uma viagem familiar, assim como eu postei aqui pra vocês”, disse Andressa.