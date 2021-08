Andressa Urach fala sobre sintomas da gravidez: ‘Mexer no celular me dá enjoo’

Modelo, que já tem um filho de 16 anos, falou nas redes sociais que está chorando por tudo

Reprodução/Instagram/andressaurachoficial/09.08.2021 Andressa Urach falou que não lembrava dos enjoos da gravidez



A modelo Andressa Urach falou pela primeira como está se sentindo após descobrir que está grávida. Nos stories do Instagram, a ex-participante de “A Fazenda 6” falou que não lembrava de como eram os sintomas da gravidez. “Estou vomitando muito, tinha esquecido dessa parte da gravidez. E a parte de chorar por tudo?! Estou chorando porque estou vomitando. Até mexer no celular me dá enjoo”, declarou a modelo que já é mãe de Arthur, de 16 anos. O anúncio da gravidez foi feito pelo marido de Andressa, Thiago Lopes, no sábado, 7.

“Com muita alegria informo que serei papai. A Andressa está grávida!! Meu filho(a) foi muito desejado(a) por mim e pela Andressa. Amanhã já vou comemorar o meu dia (dia dos pais). Estou ansioso para carregar o meu filho(a) no colo. Família cristã sim”, escreveu Thiago na legenda de uma foto em que aparece segurando o teste de gravidez. No Dia dos Pais, celebrado no último domingo, 8, a modelo fez uma homenagem ao marido dizendo que ele é “fiel, provedor, amigo, carinhoso e um homem de caráter exemplar” e falou que ele é um ótimo pai para Arthur, seu enteado. “Que presente maravilhoso de Dia dos Pais, meu amor. Só posso agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida! Te amo muito! Papai mais lindo do mundo”, postou Andressa.