Andressa Urach rebate modelo e mostra apoio a Bolsonaro: ‘Sou bolsominion e vou votar nele’

Declaração foi feita em rede social em resposta à modelo Suzy Cortez, que disse que Urach estaria ‘arrependida’

Reprodução/Instagram/andressaurachoficial Urach também disse que nunca iria votar no ex-presidente Lula



Em resposta à falas da modelo Suzy Cortez de que seria uma “bolsominion arrependida”, Andressa Urach disse estar satisfeita com o governo de Jair Bolsonaro (sem partido) e afirmou que pretende votar nele nas eleições de 2022. “Bolsominion arrependida? Fui chamada assim por uma ex-Miss Bumbum que ninguém lembra mais quem é. Ela quer os minutos dela de fama. Então vamos dar para a coitadinha os minutos para ela […] Não sou bolsominion arrependida. Sou bolsominion e vou votar nele na próxima eleição. No Lula, nunca vou votar”, disse Urach em um story no Instagram. A publicação, entretanto, foi apagada pela ex-Miss Bumbum. Urach disse ainda que Cortez é “mal agradecida” e que o título da modelo “já passou”. Procurada pela Jovem Pan, a assessoria de Urach afirmou que ela não irá se pronunciar sobre o caso.