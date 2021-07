‘Nome do seu dono’, diz marido de Andressa Urach sobre colar no Miss Bumbum

Modelo apresentou e definiu a campeã do concurso com um look avaliado em R$ 100 mil

Reprodução/YouTube/06.07.2021 Andressa Urach usou um colar escrito 'Thiago' no Miss Bumbum 2021



Após romper com a Igreja Universal, a modelo Andressa Urach voltou ao Miss Bumbum como apresentadora da competição. A final do concurso aconteceu na noite de segunda-feira, 5, e a apresentadora resolveu fazer uma homenagem ao marido, o oficial de justiça Thiago Lopes, usando um colar com seu nome. Nas redes sociais, ele comentou sobre a homenagem: “Colar com o nome do seu dono. Gosto assim”. Essa não é a primeira vez que a modelo demonstra que é submissa ao marido. Em junho, ela postou uma foto com Thiago e escreveu na legenda que ele era seu dono e que “a mulher não tem autoridade sobre o seu próprio corpo”, mas, sim, o marido.

Além do colar, a modelo usou no concurso um vestido exclusivo com renda importada e cristais assinado pelo estilista Felipe Silva. Conforme divulgado por Andressa no Instagram, o look completo custou R$ 100 mil. O Miss Bumbum 2021 contou com 15 finalistas e foi transmitido pelo YouTube. A competição terminou empatada entre Lunna LeBlanc, que representou Minas Gerais, e Juh Campos, de Roraima, e foi Andressa quem deu o voto de minerva. O resultado final do Miss Bumbum não agradou a candidata Taty Sindel, que arrancou a faixa da vice-campeã e falou que era o concurso era “roubado”.