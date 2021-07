Equipe do SBT é agredida ao aparecer na casa da grávida de Taubaté; assista

Com participação de Chris Flores, programa ‘Vem Pra Cá’ tentou descobrir como está Maria Verônica cerca de 10 anos após ela virar meme em todo o Brasil por simular uma gravidez de quadrigêmeas

Reprodução/SBT/06.07.2021 Com Chris Flores no estúdio, equipe do SBT tentou contato com grávida de Taubaté



A equipe do programa “Vem Pra Cá”, do SBT, foi agredida ao tentar contato com Maria Verônica Aparecida César Santos, que ficou conhecida em todo o Brasil como a grávida de Taubaté. Em 2012, ela virou assunto ao dizer que estava grávida de quadrigêmeas. O formato da sua barriga chamou atenção e ela chegou a participar do “Hoje em Dia”, programa que Chris Flores apresentava na Record, e ganhou várias coisas para o enxoval das crianças. O problema é que a gravidez era falsa e foi a apresentadora, que atualmente é contratada do SBT, que descobriu tudo. Nesta terça-feira, 6, o “Vem Pra Cá” mostrou que a equipe de reportagem do programa foi até a casa de Maria Verônica para saber como ela está atualmente, mas chegando lá, a repórter e os cinegrafistas foram agredidos por um homem identificado como o marido dela.

Patricia Abravanel ficou espantada com a reação dele e Chris Flores disse que acredita que os últimos anos não devem ter sido fáceis para a família – já que viraram meme nas redes sociais e até hoje a história é motivo de piada. “Eu imagino que toda essa história tenha causado um trauma muito grande neles”, comentou a apresentadora. “Não acredito que eles quiseram causar um problema na vida dos outros, não acho que naquela época ela [Maria Verônica] quisesse de alguma maneira prejudicar alguém. Ela, talvez, tenha descoberto que só tenha prejudicado ela mesma. Faz quase 10 anos, mas é um trauma muito grande, imagino que onde eles vão citam essa história, brincam, tiram um barato.” Na visão de Chris Flores, Maria Verônica pode até ter superado essa história, mas um parente ou o próprio marido ainda deve guardar uma mágoa. “Talvez ele tenha reagido com violência [com a equipe do SBT] porque é a maneira como ele sabe lidar com isso”, concluiu a jornalista que foi responsável por desmascarar a grávida de Taubaté.