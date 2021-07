Baterista do McFly arranca ponta do dedo com faca em reality show culinário

Harry Judd tentou continuar na competição com uma luva, mas as gravações precisaram ser interrompidas para que ele passasse por atendimento médico

Harry Judd, baterista da banda britânica McFly, cortou a ponta do dedo fora durante a gravação do reality show culinário “Cooking With The Stars”, da emissora britânica ITV. As filmagens precisaram ser interrompidas e o músico, de 35 anos, precisou de assistência médica de emergência ao notarem que ele estava todo ensanguentado. A apresentadora Emma Willis contou, segundo divulgado pelo The Sun, que “no primeiro corte que Harry fez, ele arrancou a ponta do dedo”. “Colocamos bandagens e também luvas duplas porque ele disse: ‘Eu realmente quero continuar’.” A competição seguiu, mas depois de um tempo, o sangue começou a escorrer da luva e um dos chefs de cozinha da atração disse que o baterista precisava de um médico urgente.

O baterista não foi o único que já se acidentou nas gravações, Emma explicou que são usadas facas profissionais e muito afiadas no programa e esses acidentes acontecem porque as celebridades muitas vezes não estão acostumadas a manuseá-las. Na atração, cada celebridade é acompanhada por um chef profissional que atua como seu mentor, mas na hora de colocar a mão na massa, os famosos precisam cozinhar sozinhos. Os jurados são os próprios chefs mentores, que provam os pratos às cegas e, dessa forma, eles podem acabar criticando o prato da celebridade que eles mesmos treinaram.