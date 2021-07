Cantor sertanejo morre vítima da Covid-19 e esposa lamenta: ‘Dor no coração’

Kleber, da dupla com Kaue, não tinha comorbidades e estava internado desde o dia 17 de maio

Reprodução/Instagram/kleberekaue/06.07.2021 Kleber, dupla com Kaue, morreu por complicações da Covid-19



O cantor sertanejo Kleber, que fazia dupla com Kaue, morreu na última segunda-feira, 5, vítima da Covid-19. Vanda, esposa do artista, lamentou a perda do parceiro e disse que era “com muita dor no coração” que iria divulgar os detalhes do enterro, que aconteceu nesta terça-feira, 6, em Araraquara, no interior de São Paulo. Devido a pandemia e a causa da morte do artista, o velório foi restrito. “Ele amava a música, amava o que fazia e deixou sua marca de simplicidade, energia e de muita luta. Agradeço de coração a todas as mensagens de condolências”, escreveu a mulher de Kleber no Instagram.

Em nota enviada à Jovem Pan, a Prefeitura de Araraquara informou que Cleber Alves de Oliveira, nome de batismo do cantor, não tinha comobidades e foi internado no dia 17 de maio no Hospital de Campanha após testar positivo para a doença. No dia 26 de maio, ele foi transferido para o Hospital Estadual de Américo Brasiliense (HEAB), onde ficou intubado. O artista, que também era chamado de Klebinho, deixa a esposa e uma filha. Kaue, que na verdade se chama Lucas Volpe, cantava com Kleber desde fevereiro de 2020. Essa era a terceira formação da dupla, que foi criada em 2011 por Kleber em Ribeirão Preto. Entre as músicas de destaque da dupla estão Tô Vendo que Você Tá Bem e Causou Certin.